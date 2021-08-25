台中市南屯區永春北路僅100公尺長路段，竟有3處天坑一年補7次！春社里長李志洋25日說，這3處天坑補丁長期都用修補方式，卻一補再補，坑洞是1次比1次更大；市議員張耀中要求建設局應會同其他單位全面檢修。建設局強調，將找出肇事原因並追究相關責任，以維護用路人權益。

張耀中指出，南屯區永春北路補丁路段約百公尺就高達有3處，他會勘時發現此路段只要大卡車經過，補丁處車輛就會明顯有上下晃動，代表補丁還是不夠紮實，隨時都有再塌陷的風險；近期台中市道路出現「天坑」頻傳，讓用路人行經都膽戰心驚，惟恐隨時會塌下去。

張耀中會勘時發現剛修補路段只要大卡車經過，車輛就會明顯上下晃動，代表補丁還是不夠紮實，隨時都有再坍陷的風險。（市議員張耀中提供）

附近居民說，南屯區忠勇路和永春北路口附近，這3處「天坑」一年來總共補了7次，令人不解的是？每次都是治標不治本，且坑洞是越補越大，只要有大貨卡車行經，剛補好的路段就會產生震動，代表假以時日隨時都會再塌陷，居民開車行經都會刻意繞過補丁處。

春社里長李志洋說，他經常接獲民眾反應永春北路又塌陷的消息，雖曾與建設局、自來水公司、水利局多次會勘；但路面塌陷的「天坑」問題到現在還是無解？都已經填補7次並重新鋪設柏油，至今只要重車行經路面還是會跳動，權責單位不應再粉飾表面。

張耀中感嘆說，有首歌叫「忠孝東路走九遍」，現在則有「永春北路補七遍」，這件事變成地方的笑談，相同的路面一補再補卻無法治本，莫非未發生整輛遭「吞噬」事件前，就無法獲得市府的重視。

建設局表示，基於安全考量，該局於事件發生當下立即派員前往修補，且邀集相關單位前往會勘，並於汙水集水井管壁處發現流水，經查測應為自來水管線導致，目前尚待自來水公司找出漏水點；該局將持續針對問題找出肇事原因，並追究相關責任，以維護用路人權益。