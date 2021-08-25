因應疫情提高防疫標準，桃園市政府要求公園遊具全部拉封鎖線封閉，不過有民眾指出，很多公園的封鎖線早已不見，傍晚時間可見孩子在遊樂場玩鬧；對此工務局回應，會通知各公所、養工處將封鎖線補拉好，呼籲民眾別自主解封。

疫情趨緩，民眾在家宅太久快關不住了！原本被拉上封鎖線的公園遊樂設施，如盪鞦韆、溜滑梯、沙坑等，封鎖線竟消失的無影無蹤，近期有民眾反應，「封鎖線都被拉掉了，晚點孩子就會出來玩了」，雖然疫情有比較趨緩，但還是擔心造成破口。

工務局景觀工程科長邱建豪回應，有請各公所及養工處加強公園的防疫措施管理，封鎖線被拆掉的狀況都是小朋友貪玩所致，將派員多向民眾宣導，也向民眾呼籲不要自主解封，目前公園遊具仍未開放。

邱建豪說，之前已先將籃球場解封，原因是民眾通常都會自備籃球，不太會碰到其他器材，但反觀公園遊具，孩子經常爬上爬下，難以在下個人使用前進行消毒，雖然有些縣市已經將公園全數解封，但礙於雙北及桃園近期還是有確診個案，短期仍沒有開放的打算。

邱建豪指出，去年疫情嚴重時，公園遊具並沒有封閉，當時養工處負責5大行政區內的公園，每天上、下午時間都進行1次大消毒，針對公園遊具，目前已開始著手研議未來開放後的消毒程序及時間。