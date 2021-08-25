為鼓勵培養民眾使用綠色運具好習慣，高雄市長陳其邁25日宣布，今天起高雄市籍學校高中職以下學生，持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡，租借YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠，以及9月份手機QR Code乘車碼享免費搭乘公車。

高雄領先全國，9月1日起高雄市所有公車全面裝設QR Code讀掃機可搭乘公車，陳其邁宣布，自9月1日至30日同步推出使用乘車碼免費搭乘市公車優惠，手機「嗶」一下乘車碼就能輕鬆搭公車。

另外，高雄YouBike 2.0公共自行車租賃站原定年底達成千站，今年8月底提前達成目標，8月4日累計次數更突破千萬人次騎乘。因應學生就要開學，自8月25日開始，高中職以下學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡租借本市YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

交通局表示，「公共運輸省很大，支付整合便利行」一系列活動，也包含MeNGo月票降價加碼優惠，「無限暢遊」全票方案折價249元與「公車＋客運暢遊」全票方案折價239元，大大減輕使用MeNGo月票民眾負擔，希望吸引使用私人運具族群多多使用公共運輸系統，打造安全便利運輸環境。