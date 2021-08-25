近日傳出有走私肉品進到我國，並且遭驗出為非洲豬瘟陽性，環保署提醒民眾，近期如果有使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，請丟到垃圾車內，交由清潔隊妥善焚化處理，不要丟到廚餘桶，避免造成防疫破口；環保署也要求各地方政府環保局及鄉鎮市公所清潔隊，今日務必全面移除路旁所擺設廚餘桶，民眾如發現路旁有擺設廚餘桶情況，可利用全國公害陳情專線向地方環保單位通報進行移除。

環保署督查總隊科長劉俊廸表示，如在鄉下地方會有部分養豬場擺放廚餘桶蒐集廚餘，而如都市地區如菜市場、夜市等也會擺放，但即日起會要求全部都收起來，如未收起來，將依違反環境衛生清除，若發現行為人則會依廢清法開罰1200元至6000元。

因應近期發生之走私肉品事件，全國環保機關立即啟動廚餘養豬場稽查，並在23日及24日完成全國676家取得廚餘再利用檢核養豬場稽查工作，並將26日及27日發動並完成第二波稽查行動，劉俊迪說，會維持稽查的能量讓養豬場具體落實高溫蒸煮。

劉俊迪提及，近日將在取得再利用檢核廚餘養豬場張貼合法廚餘養豬場識別標章，民眾如有發現未張貼標章且使用廚餘養豬可向相關單位檢舉，農政單位將依飼料管理法開罰；若廚餘養豬場未落實高溫蒸煮，則將依廢清法開罰6000元至300萬元。