湖北省委前書記蔣超良、湖北省前省長王曉東、武漢市委前書記馬國強、武漢市前市長周先旺4名官員因新冠肺炎疫情全數被撤換。至今隨著馬國強新職確定，任湖北省人大常委會黨組成員。這4人去向已全部確定。均轉任二線職務。

時任湖北省及其省會武漢市的一、二把手蔣超良、王曉東、馬國強、周先旺在疫情甫爆發時，因有輿論認為抗疫不力，而被稱為「湖北F4」。

蔣超良自2020年2月13日被免去湖北省委書記，又在3月6日辭去湖北省人大常委會主任後，僅餘中共中央委員身份的蔣超良就再無其他官方消息。但在2020年10月底的中共十九屆五中全會時，蔣超良現身開會。

1957年出生的蔣超良已64歲。8月20日，官媒新華社報導，第十三屆全國人大常委會第三十次會議任命蔣超良為全國人大農業與農村委員會副主任委員。

此外，湖北省委機關報《湖北日報》8月23日消息顯示，湖北省委原副書記、武漢市委原書記馬國強，已任湖北省人大常委會黨組成員。他此前於2020年2月被免職。

王曉東則於今年5月辭任湖北省長職務，6月出任全國政協農業和農村委員會副主任。

此外，已卸任武漢市長的周先旺，於今年1月轉任湖北省政協副主席。