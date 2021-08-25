有網友賭鄧佳華進日月光撐3個月要請50份雞排，如今鄧只待7天離職，網友可以期待雞排了。（截自Dcard）

自稱「FBI帥哥」的鄧佳華17日進半導體大廠「日月光集團」當作業員，還強調會待3年，不過他23日已離職，只撐了7天。當時就有網友不看好，放話「這咖撐過3個月，我請50個人吃雞排」，連地點都指定「中壢圖書館前面的大草坪」，如今賭注成真，中壢人可以準備吃雞排了。

個人特色鮮明的「FBI帥哥」鄧佳華過去爭議不斷，是台灣非典型網紅之一。鄧佳華17日通過筆試，進入「日月光集團」當作業員，今天網路傳出他已離職，鄧佳華證實這項消息，並自曝因術科訓練「穿線」沒有過關，因此被刷下來，已於23日離職。不過他強調不會放棄進入科技業，會繼續向竹科公司丟履歷。

鄧佳華進入日月光消息傳出引發熱議，有網友認為相當勵志，在Dcard上發文「鄧佳華都能找到新工作了，為什麼我們不行？」。

不過一名頭貼顯示「國立澎湖科技大學 電信工程系」的網友並不看好鄧，在這篇文章下面留言：「這咖撐過三個月，我請50個人吃雞排。你各位三個月後見囉～我說到絕對做到，在中壢圖書館前面的大草坪發～」。

如今鄧佳華只待了7天就離開日月光，顯然網友們可以期待到中壢圖書館大草坪領免費雞排了。