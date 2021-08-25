小花蔓澤蘭會攀爬樹冠層覆蓋樹木，導致樹木健康衰退甚至死亡。。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

有綠癌之稱的外來種植物小花蔓澤蘭會攀爬樹冠層覆蓋樹木，導致樹木健康衰退死亡，對台灣生態危害嚴重。為加強防治及移除工作，台東林管處即日起啟動收購作業，每公斤收購價為5元，收購地點為台東林管處關山、知本、大武、成功4處工作站。

台東林管處表示，經過政府部門多年於國公有土地持續性雇工剷除及防治後，小花蔓澤蘭蔓延情況有減緩趨勢。而為了減少防治死角，收購計畫設定以台東縣境內私有地防治為目標，為了徹底剷除植株，防止死灰復燃，將採全株收購（含根、莖、葉)方式，收購金額原則採用現金發放，今年台東地區預計收購數量為60公噸。

台東林管處指出，小花蔓澤蘭繁殖力強，除了會產生大量飛散性種子外，也可無性生殖。常生長於中低海拔平地、農田、果園、林緣等光照充足的地方，會攀爬至樹冠層覆蓋喬灌木及經濟作物，導致樹木健康衰退、生長量降低、甚至死亡，造成生態為害及農業損失，由於開花期約於每年秋天開始，開花前是最佳防治時間。

台東林管處所屬4處工作站將於自8月30日起至11月30日止，每周二上午9時至12時、下午1時至3時受理收購作業。凡屬台東縣居民或縣內登記有案之社區發展協會，拔除私有地上之小花蔓澤蘭植株並集中包裝後，攜帶國民身分證，或協會提供登記證明及匯款帳戶後送至指定收購地點。此外，為鼓勵清除工作，林管處特別準備準備生活實用宣導品，如個人一次提交10kg以上，將加贈作為獎勵，送完為止。