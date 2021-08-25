台中1名網友日前發現某間學校的圍牆外貼出成績紅榜，上頭除了寫出考取學校外，還寫上學生的感想，但感想內容竟不是勵志佳句，而是「能拖到明天做的事，今天就不要做」，其他網友則找出該校就是豐原高商，原來該校以「幹話」榜單在當地很出名，網友紛紛笑說「學生努力考好成績，才能在布條上講幹話，好勵志」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片是1處學校的圍牆上貼出學生的成績紅榜，上頭除了寫出錄取學校外，還寫上學生的心得，竟是「能拖到明天做的事，今天就不要做」，意即處理事情能拖延就拖延，讓他傻眼PO文，其他網友則找出該學校就是「豐原高商」，有趣的紅榜文字已成為該校特色之一。

豐原高商的錄取榜單向來都是以「幽默話語」為特色，不少網友紛紛貼出其他有趣的榜單，像是「成績60分是本分，超過是緣分」、「當你用心愛你的阿嬤，你就會很胖，跟我一樣」

豐原高商的錄取榜單向來都是以「幽默話語」為特色，不少網友紛紛貼出其他有趣的榜單，像是「成績60分是本分，超過是緣分」、「當你用心愛你的阿嬤，你就會很胖，跟我一樣」

原來豐原高商的錄取榜單向來都是以「幽默話語」為特色，不少網友紛紛貼出其他有趣的榜單，像是「成績60分是本分，超過是緣分」、「當你用心愛你的阿嬤，你就會很胖，跟我一樣」、「愈窮千里目，哇系林老木」、「積沙成塔，積少化痰」，紛紛引起討論。

網友留言說，「這間學校好厲害，學生努力考取好成績，才能在學校的布條上講幹話」、「豐商日常啊，有經過都一定要過去笑一下」、「豐原高商的幹話牆耶」、「為了講幹話而唸書，太勵志了」、「台中新景點go」、「名副其實的榮譽校友」、「我們學孝什麼時候才會跟進？」