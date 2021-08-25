疫情影響消費者的消費模式甚巨，HOLA近期委託尼爾森IQ市場調查研究公司進行《疫情居家生活調查》，並得出八大重點推出品牌週年慶主題企劃，貼近消費者的疫後生活，IKEA近期也發布《全球居家趨勢調查》並推出新品，提供消費者居家佈置靈感。

HANALOLO日本懶骨頭，原價2180元起，特價95折。（HOLA提供）

Neoflam鈦金刀具4件組，特價999元/組、Noblesse大貴鏃抗菌砧板，特價499元/件。（HOLA提供）

根據HOLA的《疫情居家生活調查》發現，疫後客廳與臥室使用比例成長最多，且對於客廳的要求也變得更多元，除作為休閒娛樂場所外，居家運動、視訊及辦公等需求也顯著成長，而美化及擴充用途則成為想改造空間的主要因素，其中以衛浴、臥室及客廳成為疫後欲改造的空間前三名。另外，疫後下廚比例高，且以男性消費者成長最為顯著，未來可能會影響後續餐桌用具的銷售取向。而HOLA特力和樂也針對該項調查結果推出「客廳的複合空間」、「臥室的極致療癒」及「餐桌的便利與變化」提案，且推出多款優惠，讓你無痛改造居家環境，即日起至29日全館當日單筆購物滿3000元送300電子折價券(可累贈)、單筆消費滿8000元，再贈HOLA鑄釜鍋3L一個，以及首五日還推出消費滿5000元，加送100點特力愛家卡紅利點數等優惠。

IKEA發現疫後能夠可方便移動、多功的產品，較符合消費者彈性空間需求。（IKEA提供）

IKEA首推FÖRNUFTIG空氣清淨機，可搭配微粒或活性碳濾網淨化空氣中的污染物，1990元。（IKEA提供）

IKEA新品LYCKSELLE沙發床，可拉出床架就能變身睡床，使空間運用更彈性。（IKEA提供）

IKEA近期在公布年度新品，也曝光居家趨勢大調查，其中「共享、彈性、療癒」是大家心目中理想居家關鍵字，而新品也呼應三大關鍵字，以LYCKSELLE沙發床為例，除擁有3種床墊、多款布套工選則，且可拉出床架變身舒適睡床，使空間可更佳靈活運用。另外IKEA也跨足家電推出FÖRNUFTIG空氣清淨機，可搭配微粒或活性碳濾網淨化空氣中的污染物，如異味、灰塵、煙霧、花粉和化學物質，有黑色與白色可選擇，承襲北歐式的簡約外觀且附電線收納設計，手提式的輕巧好移動。