《逃出摩加迪休》故事情節令觀眾聯想到阿富汗目前情勢。（車庫娛樂提供）

趙寅成、許峻豪、金素辰主演的南韓動作片《逃出摩加迪休》由《與神同行》團隊斥資200億韓元打造，將於9月24日在台上映，該片目前在韓累積觀影人次為283萬8741名，累積票房271億韓元，是2021年首部破250萬觀影人次的韓國電影，同時也榮登2021年韓影票房冠軍。《逃出摩加迪休》不僅票房亮眼，故事內容也令人聯想到目前的國際情勢，而電影中被孤立的大使館職員們危急嚴峻的處境，更令觀眾感同身受。

根據韓國SBS電視臺新聞報導，駐阿富汗的韓國崔大使表示，在8月15日收到塔利班掌管阿富汗政權的消息後，情急之下只帶著一個小包包，裡面裝著重要用品趕緊逃離大使館，崔大使表示：「當時聯絡了一些邦交國大使，有部分的人沒接電話，有聯絡到的大使們則都說現在是緊急狀況，必須快離開阿富汗才行。」崔大使回想當時的驚險過程說道：「一直聽到槍聲，後來邦交國的直升機也不停在機場上空打轉，保持著警戒，真的就像電影中的戰爭場景一樣。」

《逃出摩加迪休》以真實事件為基底，敘述1991年索馬利亞首都摩加迪休中，因內戰而被孤立的南北韓大使館職員們，拚命設法逃脫的故事。 許多韓國觀眾在看完電影後，不自覺地聯想到目前阿富汗的情況，紛紛表示：「電影中職員們銷毀和原政府有關的文件，拚命要搭上飛機的場景，彷彿就像平行世界一樣，令人聯想到阿富汗！」讓本作再度引起討論。