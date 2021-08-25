8月即將結束，星座命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，雙魚座、巨蟹座、處女座下半年的運勢非常旺，尤其是第一名的處女座事業運一飛沖天，手邊的計畫都能順利執行，能做出亮眼的成績，獲得升職、加薪的機會。

▍第三名：雙魚座

下半年海王星為雙魚座的愛情帶來勇氣，愛神金星給予力量，如果面對目前這段感情已經感到精疲力盡，現在是離開的好時機，海王星會給你改變的勇氣，就算回到單身，也能勇敢面對孤單，與寂寞獨處。金星也會為雙魚座帶來新戀情，身邊可能會出現幾朵好桃花，人品好、氣質溫文儒雅，追求步調不疾不徐，不會讓人覺得有壓力，懂得珍惜喜歡的人，這段時間可以好好享受一下被寵愛的感覺。

▍第二名：巨蟹座

下半年巨蟹座有水星守護，金星也一起來加持，讓你的人際溝通能力突飛猛進，前陣子你可能常常因為說錯話而得罪身邊的朋友，卻沒有自覺，只是覺得朋友好像突然都不愛理你，覺得很鬱悶。水星和金星雙雙帶來人際上的助力，讓你的口才變好，說出的話人人都愛聽，過去的誤會都順利化解，能清楚表達自己的立場，也能體諒對方的想法，這對你未來的職場及人生道路，都非常有幫助。

▍第一名：處女座

下半年處女座的命宮有金星、火星強強聯手，你的苦日子已經結束，好運將至，屬於你的舞台即將登場。雙星聯手讓你在工作事業上能有更好的發揮，有機會在職場上結識更多有力的人脈，提升自己的聲望。之前手頭上卡關的案子，也因為這些貴人的關係重新啟動，而且發展得非常順利，甚至為公司立下大功，讓你更上一層樓，賺進大筆財富。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】