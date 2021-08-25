花紋海豚被漁民稱為「大頭」。（莊哲權攝）

晉領號船長陳永川說，近日海況挺好，看到海豚的機率很高。（莊哲權攝）

「哇，好多海豚」，隨著國內疫情降級，台東唯一賞鯨船休息了2個多月後啟航，載著遊客出海賞鯨豚，由於這幾天海況好，海豚家族們成群結隊出來見客，海面上熱鬧滾滾，民眾更是驚呼連連，來自台南的許媽媽說，抓住夏天的尾巴，帶孩子造訪這群海上最美麗的動物，也讓緊繃的心情，在太平洋上宣洩。

海天一色，晉領號賞鯨船沿著成功鎮外海緩緩前進，在沁涼的海風吹拂下，10多位乘客昏昏欲睡，突然聽到船長陳永川廣播「11點鐘方向有水花」，大家精神為之一振，望向遠方海面上的黑點，隨著距離愈來愈近，大家情緒跟著沸騰，沒多久就看到成群的海豚躍出海面，甚至游到船邊，驚喜程度破表。

「飛仔、花仔、熱仔、弗仔紛紛出場搶鏡頭」，陳永川說，這幾天風平浪靜海況佳，看到海豚的機率非常高，常見的海豚家族有像子彈般噴射的熱帶斑海豚、漁民暱稱為「大頭」的花紋海豚、最活潑也最愛跳躍的飛旋海豚、常集體在海面上暴走的弗氏海豚，也常可以看到母帶子遨游的溫馨畫面。

台南來的許媽媽說，趁著國內疫情趨緩，抓住暑假的尾巴帶兒子來台東放風賞鯨豚，很幸運的1次就看到4種，數量也非常多，除了賞鯨豚以外，還可以看到三仙台景緻，看好看滿，值回票價。

業者表示，每年5月開始是賞鯨豚旺季，今年因防疫三級警戒，晉領號從5月中旬就停航，直到7月底降級才復航，疫情解封後出海，更能體會對大自然的敬畏，防疫期間各行各業都過得很辛苦，希望疫情趕快退散。