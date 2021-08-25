2003年理律法律事務所前法務專員劉偉杰涉嫌監守自盜30億多元後，人間蒸發，理律認為國泰世華銀行未注意審查，讓劉男領取鉅款提告求償9億多元，台灣高等法院更一審維持原判決，認定銀行沒有疏失，駁回理律的請求。可上訴。

劉偉杰逃亡後，雖然理律一度對劉發出15億元天價懸賞，但案發至2017年，檢調、黑道、大陸公安都未能找到他，因案件已逾追訴權期效，台北地檢署將劉不起訴。

理律法律事務所提告要求國泰世華銀行賠償部分，更一審認定，劉偉杰當時有權獨立代理事務所客戶開設的帳戶，並為存款、領款及匯款之行為，且他開戶時留存「新帝公司印文」及「劉偉杰印文」作為取款印鑑之行為亦屬授權範圍而有效。

更一審指出，劉偉杰持帳戶之印鑑章、填載活期（儲蓄）存款取款憑條，向國泰世華銀行提款，陸續受領帳戶款項合計30億9086萬7332元，銀行作業並無疏失，且銀行及其行員都未違反法令、該行規定或洗錢防制法相關規定，判決免賠。