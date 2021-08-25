時隔13年，新加坡航空25日復飛台北往返洛杉磯的航線，復飛首班航班於25日下午5時50分起飛，桃機公司消防隊也特別出動消防車，以水門禮洗塵歡迎，這也是受到新冠肺炎疫情影響1年多以來，桃園機場首度重現水門禮的歡慶畫面。
新航表示，復航後將提供每周3班往返台北洛杉磯服務：新航SQ-36航班於每周三、五及日的下午5點50分從台北飛往洛杉磯，回程SQ-35則於洛杉磯時間每周一、四及六的凌晨0點40分從洛杉磯飛往台北。
新航以空中巴士A350-900型客機執飛，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙座位。新航表示，A350-900採用了先進的科技及優越的營運效率，能提供旅客更舒適的飛行體驗，其特色包含更高的客艙高度、更大的窗戶、加寬的機身，以及可減緩時差的客艙照明。
新航台灣分公司總經理蔡建華表示，台北及洛杉磯間航線的推出，展現新航在台灣重建並拓展航網的承諾。於此同時，新航將會繼續保持靈活及彈性，以把握任何在客運及貨運上的營收及成長。
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