越南走私肉品流向全台，台東縣動物防疫所24日會同相關單位稽查走私肉品流向，清查結果共有7位民眾向該廠商購買商品；其中台東市某越南外勞所購買的火腿2包肉品標示不明，動防所已採樣送屏東科技大學檢驗。

國內傳出疑非洲豬瘟走私肉販售至全國，民眾人心惶惶，據了解已流向全台計22個縣市、1338處，台東縣動物防疫所24日會同警察局、衛生局與移民署台東專勤隊等單位聯合稽查越南走私肉品下游流向，清查結果包含台東市2位、東河鄉2位、長濱鄉、卑南鄉及太麻里鄉各1位等共計7位民眾向該廠商購買商品。其中台東市某越南外勞所購買的火腿2包肉品標示不明，動防所已採樣送屏東科技大學檢驗。

縣刑事大隊指出23日晚間接獲警政署通報縣內疑有非洲豬瘟肉製品，即展開清查，查出有自越南寄送的商品，並當場查扣由縣動物防疫所帶回檢驗，判別是否含有非洲豬瘟等情事。

台東縣府表示，為了防堵非洲豬瘟病毒入侵，縣府已經啟動相關防疫作為，除立即訪視全縣養豬場的豬隻健康狀況，並檢查有無養豬場違法使用廚餘養豬，如果沒有蒸煮設備卻使用廚餘，被農委會或地方政府查獲，會依照《飼料管理法》處3萬至20萬元罰款。

縣府同時聯合移民署針對越南美食小吃店及東南亞商店等外來人口易聚集處，進行全面稽查及宣導，以有效阻絕非法走私肉品流入畜牧場，阻斷可能感染風險，杜絕非洲豬瘟，並提醒民眾切勿購買來路不明的肉製品。

專勤隊隊長黃志明表示，中秋節將至，國人食用肉品需求增加，將持續配合相關單位清查及加強宣導，違規攜帶含肉類產品入境，最高可處100萬元罰鍰；網購疫區肉品寄到台灣，最高可處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金。若發現可疑情形，可撥打通報專線0800-039131。