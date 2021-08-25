大陸湖南衛視《天天向上》當紅主持人錢楓，昨日被一名化名為「小藝」的90後女藝人控訴在2019年被他下藥性侵，甚至公開自己在無意識下被錢楓強拖進房的監視器畫面，轟動演藝圈。只是上海市長寧公安分局公布當年的調查結果，稱小藝在事發後確實有向警方報案，卻因證據無法證明強姦犯罪事實，不予立案。隨後小藝的身分也被大陸網友扒出，疑似是微博擁有58萬的遊戲女主播，在IG的影片尺度更是大膽，遊走在18禁邊緣。

小藝自稱2018年參加《天天向上》某集錄影，被錢楓透過工作人員搭訕，兩人互加微信好友，想不到隔年兩人首次碰面與一票人約吃飯，她就慘遭錢楓下藥性侵，錢楓更不知廉恥地向她說：「別怕，我有戴安全套。」

遊戲美女主播已把社群網站上的影片與照片全刪除。(取自微博)

隨著上海市長寧公安分局公布當年小藝調查結果，稱此案因證據無法證明錢楓強姦鳳罪事實，不予立案，而小藝未提出異議並簽字確認，之後也未申請覆議。大陸網友也根據小藝公開與錢楓的聊天紀錄中，扒出小藝的真是身分疑似是微博58萬粉絲的遊戲美女主播。

錢楓目前已被湖南衛視暫停一切工作。(取自錢楓微博)

大陸網友從小藝曝光的對話截圖中，扒出其真實身分。(取自小藝希望壞人被懲罰微博)

這位疑似是小藝的遊戲美女主播，擁有瓜子臉精緻五官與F罩杯火辣身材，她也樂於展現自己身材優勢，在IG的影片風格大膽，總是對著鏡頭搔首弄姿、扯衣露乳，畫面養眼遊走18禁邊緣。目前該主播已將社群站號所有照片、影片刪除。

對於小藝身分疑似曝光，有大陸網友氣憤不解「為什麼要扒受害者的身份啊！這樣她以後怎麼生活啊」、「不管從事什麼職業，也不能在不經過本人同意的情況下，強行拖拽，意識模糊下發生關係吧」、「這也不是錢楓可以強姦人家的理由」，但也有部分網友持不同意見「這不就是玩的仙人跳嗎」。