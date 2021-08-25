高端疫苗23日開打，但到25日為止已出現4起接種後死亡案例，目前死因都還在釐清當中。對此，國民黨立委鄭麗文25日表示，AZ疫苗從3月22日開始施打，雖陸續傳出不良反應事件，但根據指揮中心公布的資料，一直到6月才有首例接種AZ疫苗後的死亡個案列入通報，而高端疫苗短短3天就有4例死亡，她直言「要怎麼讓國人不擔心、不害怕」，她要求蔡政府，態度不能再不健康下去。

鄭麗文今(25日)在臉書發文指出，高端疫苗沒有經過三期試驗，保護力已是未知，現在連蔡政府當初不斷灌輸大家『高端使用次單位蛋白疫苗，比國際的疫苗更加安全可信』，都讓人有所懷疑。她也質疑，疫苗是要打入人體的，保護力不知、副作用不明、接種後猝死的因果關係不清楚的高端疫苗，要怎麼讓國人不懷疑、不擔心、不害怕？

鄭麗文強調，高端疫苗一路以來就引發了諸多社會各界質疑，從生產過程、到解盲、途中還有審查委員請辭，再到最後授權EUA，都讓大家覺得蔡政府是完全不尊重科學，且高端疫苗不像已上市的國際疫苗，有很清楚的第三期臨床試驗結果，蔡政府應該讓民眾了解接種後可能發生之反應及頻率，而不是一直片面強調副作用小、很安全。

最後，鄭麗文嚴正要求，政府嚴查所有疫苗不良反應並釐清死因，疫苗有不良反應都要嚴謹看待，而不是永遠以「他們本來就有慢性病的說法帶過」，蔡政府的態度不能再不健康下去。