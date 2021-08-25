美國加速撤離阿富汗。

美國總統拜登昨日表示按原訂計畫在8月31日前完成撤軍，不過依據阿富汗目前的局勢，美國真的有可能撤出所有必須撤離的人？《紐約時報》（New York Times）指出，在美軍加速撤離的同時，障礙仍繼續存在，雖然軍方不願明說，但「有些人將被拋下」的態勢已經愈來愈明顯了。

礙於喀布爾局勢混亂，各國醞釀延後撤軍的可能性，不過美國總統拜登昨日表示，美國仍將按計畫在8月31日前完成撤軍，但也要求官員制定應變計畫，必要時能調整時間表。

綜合《紐約時報》、美聯社報導，距離撤軍大限只剩7天，五角大廈加強了撤離專機班次，白宮指出，過去24小時就撤離了2.16萬人，動用了32架C-17運輸機、5架C-130運輸機、以及57架盟友專機。前一天美國及盟友還只能撤離1.6萬人。

不過《紐約時報》認為，拜登希望維持原撤軍期限，加上撤離流程仍有部份障礙，8月底前美軍恐難以維持同樣的撤離速度，因為這代表駐守在喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）的5800名美軍，接下來7天內除了要撤離美國人及阿富汗友人外，還得想辦法讓自己離開。

美國撤離計畫面臨的一個問題是，國土安全部及國務院審查、處理簽證的速度趕不上需求。官員說，卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的移民官需要花上12小時，根據美國國家反恐中心（National Counterterrorism Center）的黑名單來檢查抵達基地的阿富汗人，他說審查及篩選速度必須加快，以避免基地再度人滿為患；此外，五角大廈已經額外開放維吉尼亞州、德州、威斯康辛州、紐澤西州的軍事基地，充當阿富汗難民的臨時住所。

在美軍撤離美國公民、阿富汗友人的同時，由於撤軍大限在即，美軍也必須開始撤離自己的部隊及裝備，可以預期，屆時軍機上將主要是部隊及裝備，路透社評論，撤離速度「將無法避免放緩」。美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨日表示，美軍「至少需要幾天」才能從喀布爾完全撤離數千名士兵及裝備。

另外，路透社指出，美國官員雖然表示至今已經撤離4000名美國人，不過美方可能並不清楚實際上還有多少人要撤離，因為並非所有人都向美國大使館申請離開。美國也必須撤離500名幫忙鎮守喀布爾機場的阿富汗士兵。

阿富汗民眾25日登上西班牙軍機撤離喀布爾。（圖／路透社、西班牙國防部）

美軍的另一個問題是，要在短時間內撤離這麼多人，一架C-17一次只能撤離400人，機艙內只有1至2間廁所，喀布爾往返卡達航程要4小時。當班機抵達卡達或其他中轉基地，美國官員還要決定誰能轉往美國。

隨著喀布爾機場、中轉基地人滿為患，C-17運輸機除了載人，還得額外運送食物、水、清潔設備。

《紐時》指出，美軍相當嚴肅看待塔利班要求的撤軍大限，部份原因在於部份塔利班指揮官持續與美國合作，讓許多人進入機場，此外，美軍也與塔利班合作應對伊斯蘭國的攻擊威脅。不過8月31日大限過後，局勢會如何變化就難以預測了。

究竟美軍能否在8月31日前完成撤軍？民主黨眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）認為這個目標不切實際，他23日表示「有可能」，「但可能性很小。」他說考量到美國公民的數量、需要撤離的阿富汗各界人士數量，讓他難以想像能夠在月底前達成所有目標。

《紐時》指出，軍方一直不願意公開這樣表態，不過「有些人將被拋下」的態勢似乎愈來愈明顯了。美聯社也指出，柯比昨日表示，有足夠時間讓所有美國人在大限前離開，至於能否讓所有面臨風險的阿富汗人離開，他並沒有具體說明。