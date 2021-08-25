行政院規畫將推出「振興五倍券」，將採取紙本與數位券並行的方式，提供全民免費領取，但中央銀行總裁楊金龍透露，這發行的振興五倍券，並沒有100元的面額。台北市議員王鴻薇直言，政府這是要放棄小商家嗎？並痛批蔡政府技不肯發現金，發行面額又對小商家不友善，到底是要拯救內需，還是要惡整人民？

王鴻薇今(25日)在臉書上表示，央行總裁楊金龍證實，五倍券發行將不會有100元面額。政府這樣是要放棄小商家嗎？「夜市、早餐店、手搖店，都要跟五倍券說掰掰了！」

王鴻薇指出，上一次發行三倍券，就只發行200元和500元的面額，而且一開始還不開放找零，引發眾多民怨，到後來才肯開放找零，不論是紓困還是振興，小商家難道不該是政府的照顧重點？台灣有很多銅板美食，使用五倍券很難用，有些商家因為手續太繁雜而乾脆放棄找零。

王鴻薇直言，這次受到疫情影響最嚴重的，都是這些小商家，而大部份民眾一次的消費金額都在百元內，但政府卻只發行這種大面額的消費券，業者到時又要準備大量的百元鈔和零錢來應付，收了五倍券之後還要再拿到銀行換成現金，也會對這些小商家的金流造成影響。

王鴻薇痛批蔡政府，三拖四拖，就是不肯發現金，搞了一個五倍券，發行面額卻又是對小商家極度不友善的200元、500元面額，蔡政府到底是要拯救內需，還是要惡整人民？