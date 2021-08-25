從命理角度來看，如果一個人將要遭遇破財，面相會給出一些預警。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，額頭受傷、雙目無神、露出鼻毛、鼻頭長痘都是面相給我們的警示，代表近期可能會損失大筆金錢，事業也會遇到瓶頸，建議更加謹慎面對，才能逢凶化吉。

▍1.額頭受傷

額頭代表著一個人的運勢和求財力度，如果出現傷口，反映這個人的財運情況不是非常穩定，可能發生破財的情況，外出容易遇到意外，最好不要安排外出行程，而且要小心投機過度出現嚴重虧損。瀏海過長也會阻擋運勢，成年人最好不要留瀏海，尤其是厚重的瀏海。

▍2.雙目無神

眼睛在面相中是十二天宮的監察宮，與一個人的財富和運氣關連最大。眼睛若是清澈明亮，則性格開朗，做事不拘小節，給人一種很舒服的感覺，擁有這種面相的人必定會大富大貴。但若是眼睛無神，毫無光彩，工作就沒精神，容易出錯。要是最近總是眼神迷離，最好避免執行重要任務。如果雙眼不自覺地頻繁眨動則是預示霉運將至，若是近期剛好進行投資，建議盡快抽身，此時宜靜不宜動。

▍3.露出鼻毛

鼻毛屬金，代表約束錢財的能力，鼻毛突然從鼻孔中露出，預示最近花錢凶狠，或將有大筆開支。男人鼻毛外露為「金槍外露」，將損失財物，甚至會被小偷盯上，有破財、丟東西的可能。平時建議定期整理鼻毛，鼻子為財庫，在修剪過程中一定要注意不要弄傷鼻子，不然破財會更嚴重。

▍4.鼻頭長痘

如果鼻子上出現痘痘，除了可能是身體健康出現異常以外，也可能是近期財運不順，或者有大額的支出，要注意最近會有入不敷出、生意失敗或面臨解僱的危機。這段時間，投資理財要特別注意，不然很容易判斷失誤。工作上也要更加認真，不要三心二意，小心丟飯碗。

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