住在梓官區的50歲黃姓男子24日晚間在面對失控的19歲罹患身心障礙的孩子時，他失手用手機充電線將孩子勒到窒息。他在事後打電話向警方自首，並將孩子送醫。這名孩子於下午3時15分宣告不治。

岡山警分局赤崁派出所調查，這家人同住一棟透天厝，24日晚間19歲孩子在洗衣服時與媽媽發生衝突，當時孩子做勢要打媽媽。黃男見狀，叫孩子去二樓的房間冷靜一下，未料，這孩子在房間內還是大吼大叫，黃男進入房間，想要孩子安靜，但黃男這時情緒失控，失手用手機充電線將孩子勒到窒息。

這孩子在送到左營海總時一度失去呼吸心跳，經醫生搶救，雖然恢復心跳，但在下午3時15分宣告不治。

警方詢後，於中午依殺人未遂罪嫌移送橋頭地檢署。如今，孩子死亡，檢方表示，以殺人罪嫌偵辦，將於晚間8時開庭審理。

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