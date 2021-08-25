已逝藝人志村健去年3月過世，非常愛狗的他在生前一共先後養過7隻狗，而最後陪伴他一起生活的是黃金獵犬「CHIRO君」與柴犬「殿君」。

志村健的哥哥受日媒訪問時透露，殿君前陣子已過世。日媒《女性SEVEN》報導，志村健生前擔任日本電視台《天才！志村動物園》節目主持，節目中他經常造訪育狗設施，他對殿君「一見鐘情」，感到自己與殿君有緣，於是將殿君帶回家飼養。

志村健與愛犬「殿君」。（取自News Post Seven，志村健IG）

教毛孩玩玩具宛如父親

志村健終身單身，對愛犬就有如自己的孩子一般。過去節目中到毛孩的室內玩樂設施時，志村健會像個爸爸一樣，拿著玩具對殿君說「這個是這樣玩的喔！」

而因為CHIRO君佔有慾極強，熟悉愛犬性格的志村健，怕殿君吃醋寂寞，會讓殿君進他房間。志村健過世後一周期間，殿君都在志村家客廳門口遠望，等著主人回來，但一周過去，殿君似乎是已經明瞭主人已不會再回來，殿君開始垂著尾巴、會在志村房內床上滾動，尋求主人的氣味，有很長一段世間拒絕進食、不吃不喝。

前陣子殿君被發現罹患血癌後，明顯瘦了許多。在志村病逝後接續《天才！志村動物園》節目主持的「嵐」相葉雅紀見到殿君也掉下眼淚，祈求殿君能夠長壽，但祈願惜未能實現。