中元節後豬價回穩，雲林縣肉品市場行銷雲林優質豬肉。（張朝欣攝）

豬肉拍賣交易價格在中元節前飆破每公斤90元，節後需求量減少價格回穩，雲林縣肉品市場25日豬肉每公斤交易價約84元，預計中秋節前才會再上漲。面對非洲豬瘟豬肉入侵，肉品市場將於9月初推出「雲饗」豬肉系列產品，強調不用廚餘養豬的雲林優質豬肉，讓民眾吃得更安心。

台灣首度查獲非洲豬瘟走私肉品，引發民眾對豬肉品質的疑慮，進而影響購買意願，雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，此次越南流入台灣的走私豬肉，主要是熱狗、香腸等加工品，多賣給在台越人滿足對家鄉味的懷念，且數量不多，對於台灣豬肉整體市場影響不大，請大家不要恐慌。

黃加安說，今年台灣豬肉價格因疫情、仔豬育成率差等影響，今年1月每公斤約77元，端午節前後來到80元左右，7月中旬豬隻出貨量少漲至85元，中元節前需求量增加，每公斤飆破90元，農委會為調節豬源，宣布全台肉品市場於7月14日、本月22至24日休市，25日價格已回穩至84、85元。

黃加安分析，由於中元節的1波大出貨，不少店家都還有存貨，加上豬隻貨源穩定，因此目前豬價可望穩定中微降，與非洲豬瘟走私肉品並無關聯性，至中秋節前才有上漲空間，中秋節後再下跌，現在豬價相對合理，民眾可趁機會多加採購。

黃加安指出，雲林縣政府於2018年底全面禁止廚餘養豬，同時持續進行聯合稽查工作，因此雲林豬肉品質有保障，肉品市場之前即規畫「雲饗」豬肉品牌，將於9月初試營運，與縣內豬肉加工業者合作，陸續推出豬肉鬆、肉乾、香腸、貢丸、生鮮豬肉等產品，讓消費者買得安心、吃得放心。