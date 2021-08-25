今天加權指數大漲227點，一舉跳上17000點之上，台股本周連3天上漲，共反彈700多點，台股這三天的驚人V型反轉，能不能持續向上呢？筆者認為今天帶動大漲的重要功臣—台積電是關鍵，台股權王日後的一舉一動將非常重要。

台積電今天能開高走高，拉尾盤收最高點，就是因為台積電要大動作調漲代工價格，而且按照最新消息來看，是「即刻」全面調漲20%，所以今天半導體漲聲響起，讓電子股欣欣向榮。

然而，讀者可以回想一下，就在兩個月前的6月底時，外資大摩出報告降評台積電至中立評等，並形容投資台積電的錢如同「死錢」，大摩認為台積電未來的毛利率不易維持50%，因為資本支出的壓力太大，看似說得有道理，但筆者當時就分析過，外資這是靜態分析，但是產業是動態調整的，筆者兩個月前就預告，台積電唯一的方法就是「漲價」，果真今天漲價後，股價大漲，帶領台股反攻拿下萬七。

用簡單的財報分析就知道，台積3年要花1000億美元的資本支出，平均來說每年約要9300億台幣的資本支出，而台積去年度的營業淨利約5600億台幣，就算資本支出用設備使用年限去攤提，還是會給盈餘很大的壓力，唯一的辦法，就是從營收當中的價格去調漲。

而且筆者大膽推測，這次全面調漲20%代工價，可能只是調漲價格的剛開始，第一步之後還有第二步，很可能今年不只會漲一次，就像做成熟製程的聯電、世界等，今年已經多次調漲價格，因為車用晶片、MCU晶片等需求太旺盛，代工價不得不漲，所以台積電還可能再調漲。

對台股而言，筆者認為影響台積電漲跌的因素不僅是漲價而已，還有國際總經情勢、外資熱錢回流也有關，畢竟是最大的權值股，所以讀者若想在台積電漲價的利多之下，找尋相關受惠的股票做投資，筆者建議尋找台積電的相關協力設備廠商，例如萬潤、閎康、漢唐等台積設備概念股，甚至成熟製程的聯電、世界等晶圓代工廠，有沒有可能因為台積電老大哥全面起漲，再次大調漲價格呢？筆者認為絕對有機會，下半年股價表現還可能比台積更飆，都值得期待。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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