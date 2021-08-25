李李仁（右）把握在美國陪女兒荳荳的時光。（摘自臉書）

陶晶瑩（陶子）與李李仁一家7月初低調飛美，辦理女兒荳荳在美國讀高中事宜，她今（25日）搭機離美，結束1個多月在美國的Long Stay。因為荳荳在宿舍不能送機，返台前，陶子跟女兒說：「不要有壓力，好好生活，好好安排自己的時間。」

陶子今下午3點左右已到機場準備搭機返台，她透露當下的心情：「哭完後的虛脫，準備大睡一場，面對14天的隔離。」表示和老公、兒子小龍搭車前往機場時「3個人在車上哭翻了」，獨立的荳荳強忍悲傷，透過視訊一直安慰他們，還叮嚀弟弟不要一直打電動。之後會想常飛美國看女兒嗎？陶子俏皮回應：「可能隔離完就再飛吧！」並附上一個吐舌頭的圖案。

陶子準備返台前，先在臉書感性寫下對女兒的話：「陪妳到這裡，我們總是要放手的。」表示在美國這段時間，夫妻倆盡可能把握和荳荳相處的時光，一起吃飯、牽手逛街，「往日的習慣，現在彌足珍貴」，用力緊抱女兒的當下，她坦言心情很複雜：「一種摻著心酸的驕傲，理性和感性的情感同時油然而生，身體裡有什麼被撕裂，開始懷疑自己。」

陶子捨不得離開女兒，並希望女兒日後會出現在她夢裡，像往常一樣，「唱著Twice，討論著NBA」，因為「那些時光不但不會被遺忘，還會成為思念時的力量」。同時，李李仁也在臉書轉載老婆的發文，寫下「我想我還在學習分離這件事！我們都加油。」