台北市長柯文哲妻子陳佩琪再開炮！陳佩琪25日在臉書上表示，聽中央說，就算北市自購買來疫苗，也要交由中央分配，怎會有如此土匪行徑的政府，北市自己健康自己顧都不行？今還有議員說北市只要自掏腰包送錢給中央就好了，這議員不幫忙爭取疫苗、把關預算就罷了，還要北市送錢給人家，到底知不知這是政府的責任。

陳佩琪表示，民眾對國際認證疫苗的殷殷期盼，站在第一線的醫療人員最清楚，只不過目前為止，政府始終無法滿足民眾的需求，台灣算是富有， 但一直買不到足夠國際認證的疫苗，過去每當有疫苗要來，指揮中心都神祕兮兮，說疫苗要上飛機才能公布， 好像先公布會被什麼力量擋下來一樣。

陳佩琪說，這些國際認證的疫苗大廠都來自歐美，強權對抗下，實在不懂竟然有人反中反到都聽別人的？其實就算人家有能力真要擋，也是擋買武器較划算，但台灣有錢就是買不到疫苗， 買到也是未來不知何時到期的期貨。

她說，她常聽柯說「次世代疫苗」， 心想趕快買來當第1劑打就好了， 還講什麼高深的次世代疫苗， 後來才知原來卡在議會通過預算的時間，因可能要到明年，所以只能當第3劑使用，她常想若比照重大災難，開個捐款帳號讓民眾、企業捐款，難道不行嗎？有適法性問題嗎？

陳佩琪痛批，北市人口密集， 長者比例高，自購肺炎鏈球菌疫苗讓65歲以上長者施打， 花自己錢讓市民享受更好的健康水平，有何不可？難道醫院為罕病兒童申請高價進口治療藥， 買來也要上繳中央？

她表示，自己過去常被網路留言罵是紅檳榔、 小粉紅，因曾在臉書上寫北市應跟代理商上海復星買BNT， 因有現貨， 航程也短，後來才知指揮中心定出個規則說，疫苗都要「原廠生產、 原廠包裝、直送台灣」，經代理商貼個「復必泰」就不行了，買疫苗是商業行為，難道意識形態比民眾健康和經濟復甦來的重要？

陳佩琪說，她因已跟柯講很久了，實在不吐不快，常跟柯囉嗦若是市府自己買到「復必泰BNT」，她負責去機場當志工，把「復必泰」3字塗掉，今聽說指揮中心已接受「復必泰」3字了，她只是沒錢養小編網軍，不然可以把這封號還給民進黨政府，以後少拿這個謀取選舉紅利。

最後，她直言，昨有外媒報導說台灣的防疫會造成鎖國孤立、 經濟受創， 不過指揮中心都說經濟不受影響，說台灣這2年出口暢旺， GDP 數據有多漂亮、多漂亮等等，真不懂難道GDP 只有出口有貢獻嗎？內需就可以不去管嗎？ 還是過去每個人都是股市高手，都買到出口暢旺的晶片科技股票或航海王，所以都荷包滿滿了？要是經濟沒受影響， 就不必為幾倍劵被罵得滿頭包了。