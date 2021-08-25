由於關鍵晶片生產延遲，英特爾的超級電腦無法順利在今年交貨，傳出美國能源部打算先使用內建輝達與超微晶片的超級電腦應急，預防關鍵設備出包的尷尬場面發生，不過這不代表英特爾的超級電腦會被取代，主要先使用輝達與超微的超級電腦進行測試準備。

路透社報導，英特爾的超級電腦Aurora原定在今年向美國能源部交貨，但英特爾遲遲無法生產關鍵的Ponte Vecchio與Sapphire Rapids晶片，導致供貨時程必須往後推遲，周二英特爾的發言人Will Moss表示，「我們仍致力於在明年（2022年）交付超級電腦。」

報導引述不具名消息來源表示，由於英特爾無法依約交付超級電腦，能源部打算先下訂內建超微與輝達晶片的超級電腦Polaris，讓旗下實驗室進行測試與準備，預計今年上線，此舉並不代表Aurora會被取代。

此外，Polaris超級電腦使用輝達的A100晶片和超微的Rome、Milan晶片，儘管能夠處理exaflop（每秒百萬兆次浮點運算）的運算任務，但多數作業程序會已較慢速度執行，整體效率不如Aurora。

輝達、超微及能源部旗下實驗室Argonne National Lab都未正面回應此事，美國能源部的超級電腦主要用來提供醫療保健、氣候或其他領域的研究人員進行科學工作，並對核武器進行虛擬測試。