談戀愛很講求緣分，不是每個人的情路都能一路順遂，搜狐網命理專欄點名，射手座、天秤座、摩羯座、巨蟹座的人談戀愛全靠緣分，他們看待愛情的態度總是很佛系，認為合則來不合則去，非常灑脫。

▍1.射手座

對於射手座來說，愛情不是必需品，愛就愛，不愛就不愛，結婚更是一件順其自然的事情。即使單身一人，他們也能把自己的生活過得精彩熱鬧，不會刻意去找人排解寂寞。如果有人闖進他們的生活，讓他們動心，他們就會大方告白談戀愛，但若暫且沒對象，他們則相信萬事隨緣，從來不著急。

▍2.天秤座

天秤座天生適應力強，個性隨遇而安，對他們而言，比起感情，生活中還有更多事情值得他們付出，因此他們很少會花時間去尋找自己的愛情，更不會隨便找一個人交往，只願意等待真正有緣分的真愛出現。如果對方遲遲不出現，他們也不會著急，甚至會完全放棄等待，因為他們深信該來的就是會來。

▍3.摩羯座

摩羯座習慣先立業後成家，哪怕已經到了適婚年齡，沒有合適的人出現，他們也不會著急，因為對他們來說，愛情只是一件錦上添花的事情，並非最重要的順位，比起沒脫單，他們更害怕自己的事業不成功、沒有良好的物質生活、經濟基礎等，所以他們會靜心等待緣分到來，如果不出現就算了，事業和財富最重要。

▍4.巨蟹座

巨蟹座的個性很被動，擇偶的態度其實不太理智，甚至他們不知道自己喜不喜歡對方。對巨蟹座來說，他們只是享受被愛的感覺，喜歡接受伴侶的付出，因此，如果出現一個很主動又堅定的人，他們多半就會陷入熱戀。如果沒有遇到如此真誠的人，他們則會長年單身，只願隨緣聽從上天安排。