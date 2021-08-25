台股今(25日)在台積電領軍，航運族群午盤後助攻下，收在17045.86點，大漲227.13點，累計本周3天強彈703.92點，收復萬七大關，分析師表示，台股這一波大跌就像「老人與狗理論」，小狗跑太遠遲早會跑回主人身邊，本周上漲即是如此，接下來等全球央行會議這個變數的不確定性釐清後即塵埃落定，未來非常有機會再向上走升。

市場傳出台積電將調漲晶圓代工報價後，投資人看好未來獲利可望再改寫歷史新高，激勵台積電股價開高走高，終場收在今日最高價585元，上漲2.27%，貢獻大盤指數112.59點，今日的漲點有將近一半都來自台積電，摩爾投顧分析師林鈺凱就相當肯定台積電做了正確的抉擇，而航運族群午盤後助攻也是今日收復萬七的重要功臣。

林鈺凱指出，外銷訂單已經連17紅，8月接單有機會連18紅，反映未來1至3個月的經濟基本面都很好，台股在沒有重大利空卻跌破月線、季線、半年線，8月甚至恐慌性下跌近1400點的原因，即是因為26日起將舉行的全球央行會議，美國聯準會(Fed)主席鮑爾會不會釋出縮減量化寬鬆政策(QE)的相關時程，而在這項不確定因素消除後，即使會縮QE，應該也會先分批逐步縮減購債，台股一開始可能會受影響，但以2014年時的歷史經驗來看，在10月QE完全退場後，反而會有一波向上急拉。

對於台股8月這一波下跌，林鈺凱表示，就像科斯托蘭尼(Kostolany)的「老人與狗理論」，小狗會在主人附近跑來跑去，有可能會跑得太遠，但遲早會跑回主人身邊，當股價偏離基本面太多、超漲或超跌時，最終也將會進行合理的調整，這兩天就很像是小狗發現離主人太遠，就立刻跑回來一樣，他認為，以台股的基本面、資金面來看，未來非常有機會再走升。

至於今日助攻的航運族群，林鈺凱以貨櫃三雄為例表示，萬海因為籌碼有9成掌握在法人、大戶手裡，有機會擔任領漲的角色，法人甚至給出413元的目標價；長榮是三雄常中買船最積極的，法人目標價也給到305元；陽明雖然買船動作不像長榮，但本土法人給的目標甚至上看370元，空手的可以考慮慢慢布局。

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