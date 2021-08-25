基隆市八斗子潮境公園有許多裝置藝術，其中飛天掃帚備受民眾喜愛，但受外在環境及遊客破壞，逐漸弱化，多數只剩一根桿子，國立海洋科技博物館表示，近期將視竹子與天候狀況，進行修補，預計9月底補齊12支，重現飛天掃帚風采。

海科館長陳素芬表示，巨型掃帚長期受到烈陽、海風、颱風與人為等因素，遭吹蝕或折損，現在僅存6支，在原創作者同意下，這幾年已進行無數次修復，並將有危險勘慮的作品先行撤收，為讓民眾仍可擁有美好的遊程記憶，只要找到適合的竹材均著手進行修復，希望能於9月底前能全面修復、補滿12支。

陳素芬說，適合這些巨型掃帚所需的竹子取之非常不易，取材後仍需視天候狀況讓竹子自然風乾後才能進行修補，目前由莊姓員工著手修繕，他是藝術家派崔克在創作時期的重要幫手，近期將視天候狀況進行修復，讓民眾可以繼續參觀、旅遊，留下記憶。

海科館進一步說明，2015年開始舉辦潮藝術後，周邊區域集結數十件來自世界各國環境藝術家創作的環境藝術作品，這些作品的材質均為天然，不會造成或增添環境危害，多數作品受環境變遷等因素影響，皆自然消失，「飛天掃帚」是潮藝術僅存的作品。

潮境公園前身為垃圾掩埋場，法國藝術家派崔克2016年創作了15支「掃把救星」的環境藝術作品，作者希望透過作品寓意，珍愛海洋，清掃海洋垃圾，減少海洋汙染物。這些巨型掃帚因電影「哈利波特」，讓民眾驚豔與喜愛，並廣稱為「飛天掃帚」，加上作品所在處的背景有基隆嶼，成為熱門打卡景點，吸引各地民眾朝聖。