【LIVE直播】月餅檢出非洲豬瘟陽性？農委會主委陳吉仲最新說明

(20:20更新)8月19日雲林縣警察局斗六分局通報查獲越南的走私豬肉產品，經畜衛所檢驗出非洲豬瘟核酸陽性，為國內首起查獲非洲豬瘟陽性肉製品，各單位送至家衛所檢驗可疑肉品目前為54件，今(25)早再驗出4件非洲豬瘟核酸陽性。農委會主委陳吉仲表示，除了警政、農政、環保單位的清查外，農委會將提供最高120萬檢舉獎金，鼓勵民眾一同舉違法業者。

非洲豬瘟中央災害應變中心今(25)日召開《市面查獲走私越南非洲豬瘟陽性豬肉品案》說明記者會。

陳吉仲表示，警政單位目前清查中下游通路，跨縣市累計5321處，各單位送家衛所檢驗54件，PCR陽性4件，陰性40件，待檢驗8件，2件待複驗，陽性比例相當高，而衛生和農政單位清查的數量會陸續進來。目前全國養豬場計有6400多場，在養頭數約547萬頭，現在到中秋節前風險是最高的防疫關鍵期，即日起全面啟動防疫升級措施。

農委會主委陳吉仲表示，因小規模養豬場可能沒有蒸煮設備而使用廚餘養豬，造成疫情破口，因此祭出120萬元獎金，鼓勵民眾檢舉養豬場違法使用廚餘，並將對違反業者依飼料管理法查處3萬至300萬元罰鍰。（張鎧乙攝）

檢調單位19日於新莊一處民宅查獲走私豬肉製品，陸續追查肉品流向。（防檢局提供）

防疫升級措施部分，將反覆查核6400多場養豬場，杜絕違法使用廚餘，檢調也已成立專案小組，全面追查邊境到國內的所有違法走私越南豬肉製品，中央畜產會也會在周五前一一查訪500多家合法越南商家，目前已經走完200多家，下周一前食藥署也會完成清查國內有販售越南食品的店家。

此外，環保署已全面完成查核國內676場廚餘養豬場的高溫烹煮程序，公開場所放置的廚餘桶已全面移除，也已請勞動部及內政部加強外籍移工及入籍新住民宣導勿購買他國違法肉品。

陳吉仲指出，若無蒸煮設備卻使用廚餘之畜牧場，將依「飼料管理法」處3到300萬罰鍰，也鼓勵民眾檢舉違法業者，農委會將提供最高120萬的檢舉獎金，也會動員全國養豬協會、飼料公會、用藥公會等杜絕違法行為。

外界質疑，越籍走私人士在今年3月就已有走私紀錄，現在市面上已出現非洲豬瘟陽性肉品，是否會對台灣豬肉價格造成影響？農委會是否會呼籲民眾不要吃月餅？

陳吉仲強調，4件陽性都是國外的肉製品，不用擔心台灣豬肉的食安，也不要因為恐慌而影響到養豬戶，「台灣豬肉百分百沒有受到影響。」