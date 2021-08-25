對於「黨產會與中影簽署和解契約 中影給付9.5億元給國家」之報導，欣裕台股份有限公司今（25）日發聲明表示，該公司現仍為中影公司持股0.11%之小股東，和解契約明顯損及中影小股東權益。

欣裕台股份有限公司（以下簡稱「欣裕台公司」）針對民國一一○年八月二十四日「黨產會與中影簽署和解契約 中影給付9.5億元給國家」之報導聲明：

一、 有關中影公司與黨產會簽署和解契約，將支付9.5億元及移轉330部影片所有權乙事，該公司現仍為中影公司持股0.11%之小股東，於八月二十三日中影股東會討論本案時，該公司即以和解金額龐大嚴重影響中影公司股東權益、且目前中影與黨產會之訴訟均居於優勢地位等因素，明確反對此和解案，惟中影公司大股東仍強行通過，明顯損及中影小股東權益。

二、 該公司(分割前為中央投資公司)於九十五年間出售中影公司82.56%股權予中影股權買方羅玉珍、莊婉均，當時股權買賣契約中所訂定之三大資產回饋利益確已產生，該公司前已依法依約向買方要求給付，惟遭買方拒絕。為確保該公司權益，該公司已於九十八年六月向台北地方法院提起民事訴訟，起訴本案買方羅玉珍、莊婉均及連帶保證人等對該公司所造成之損害賠償，求償金額達24億餘元，該案經多次審理，目前正繫屬台灣高等法院，並將於下個月再次開庭，該公司期待司法機關秉持公平正義原則繼續審理，勿因黨產會與中影簽署和解契約，而影響該公司於法律上應有權益。

三、 有關中影三大資產價值爭議，在當時股權買賣契約已明訂係由股權買方支付予賣方，絕無影響中影小股東權益。而現行中影公司大股東(亦為當時股權買方)將原本應由中影大股東個人負擔之責任，藉由股東會通過轉由中影公司負擔，明顯損害無辜小股東權益。因此，該公司將依公司法等相關規定行使權利，以保障少數股東權益，以維法制。

中華民國一一○年八月二十五日