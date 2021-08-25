受到外資調降評等與目標價等利空消息影響，航運股長榮近期股價走勢疲軟，多在140元上下震盪，不過今（25日）傳出有美系外資重申對長榮的「買進」評等，目標價上看305元，引起網友們熱議，有老手直呼內幕不單純，「騙票吧？」、「又來新天價，繼續割韭菜吧」、「準備出貨啦，大家抓穩」。

長榮7月初曾站上224元的收盤新高，但無法繼續衝高股價，反而出現超過40%的劇烈回檔，近期多在140元上下徘徊，今（25日）長榮收在144元，上漲4元（或2.86%）。

儘管如此，還是有美系外資持續看好長榮後市，並認為美國西岸港口壅塞狀況與3月底的塞港高峰相似，顯示市場終端需求並沒有緩解跡象，加上各國對Delta病毒控制程度並未明朗，可能讓航運供應鏈的緊繃狀況持續惡化，因此重申長榮的買進評等，目標價上看305元。

消息曝光後引起PTT網友熱烈討論，多數網友認為外資其心可議，「現在都隨便喊，我也喊個600」、「每天騙票上船割韭菜不累啊」、「現在有波段就阿密陀佛了，目標價根本不能信」、「先站穩150再說吧，今天感覺漲不上去」、「出貨文來啦，明天左邊要變右邊」、「出貨啦，現在都在騙啊」、「一篇10%給我下去。」

此外，有內行網友推測此篇報告是由摩根大通所發出，「小摩嗎？隔日沖又來啦」、「小摩最近賣陽求榮」、「最近小摩買很多，再搭配這篇，聰明的應該知道該怎麼做了」、「小摩，然後隔日沖爽賺」、「小摩又要隔日沖嗎？怕爆」、「小摩真的隔日沖直接賺爆」。