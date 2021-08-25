俄羅斯國防部在莫斯科舉行的「陸軍 2021 論壇」(Army 2021 Forum)期間，與俄羅斯直升機控股公司(Russian Helicopters Holding )簽署了購買卡莫夫(Kamov) Ka-52M 「短吻鱷」(Alligator)戰鬥直升機的合約。Ka-52M是俄羅斯現役2種戰鬥直升機的其中之一(另一種是Mi-28)，號稱美國AH-64阿帕契戰鬥直升機的最強競爭對手。

防衛世界(Defense World)報導，Ka-52M是首飛於2020年8月進行，發展尚稱順利，在完成簽約後，首批量產型直升機可於 2022 年交貨。

俄羅斯直升機公司總經理安德烈·博金斯基 (Andrey Boginsky) 在陸軍 2021 論壇上說，Ka-52M是Ka-52的升級版，而Ka-52已經服役在空軍部隊與海軍部隊。比較大的回饋是希望提升直升機在惡劣天氣的環境感知能力，因此，在KA-52M的改進過程中，我們提升了雷達與觀測設備的效能，一切都旨在提高在任何天氣條件下的戰鬥效率。

升級後的 Ka-52M獲得增長射程的反戰車飛彈，機鼻也加裝有主動雷子掃描陣列雷達(AESA)，這是世界上唯一採用AESA雷達的戰鬥直升機。

除了雷達，升級版的光電搜索系統也增進了遠距目標的識別範圍，數位化射控系統，可精進武器的瞄準精度。

做為俄羅斯性能最好的戰鬥直升機，Ka-52常常與美製AH-64阿帕契相比較。然而兩型直升機在設計上完全不同，比如Ka-52採用併列雙座，而AH-64則是縱列雙座。更大的差別在主旋翼設計，Ka-52是同軸雙旋翼的，好處是不需要尾旋翼，但壞處是整體機身變高，飛行阻力較大；至於AH-65是常規的主旋翼加尾旋翼設計。不過兩型直升機的極速差不多。

阿帕契在1991年沙漠風暴行動期間，擔任破壞伊拉克防線的尖兵角色，之後在歷年的戰爭中也都表現傑出，摧毀的車輛超過2千輛，也是近年最暢銷的軍用直升機。Ka-52在敘利亞戰爭曾經有過表現，但是俄國公布的資料並不多。近年來比較糗的事故是發生在2017年「西部2017」(Zapad-2017)軍演的誤擊， 1架Ka-52誤把演習區外取材的記者當成目標，用飛彈招乎記者區的汽車，造成車輛全毀與多名人員受傷。