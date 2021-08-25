佳和集團董事長翁茂鍾因案遭判刑1年確定後，獲准可易服社會勞動，但他被控與員警串通造假，檢方依偽造文書罪起訴後，台南地方法院24日讓他以50萬元交保，9月7日宣判，他不服檢方撤銷社會勞動處分，提聲明異議部分，高院審理中。

高院表示，台南地檢署已就翁茂鍾等人不實社會勞動案提起公訴，移審由台南地方法院調查釐清，台南地院並定於9月7日宣判，釐清他涉不實社會勞動的時數，及可折抵的刑期日數，高院就可以對聲明異議案進行裁判。