翁茂鍾服社會勞動遭撤銷 提聲明異議高院審理中 19:092021/08/25 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翁茂鍾服社會勞動遭撤銷 提聲明異議高院審理中。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佳和集團董事長翁茂鍾因案遭判刑1年確定後，獲准可易服社會勞動，但他被控與員警串通造假，檢方依偽造文書罪起訴後，台南地方法院24日讓他以50萬元交保，9月7日宣判，他不服檢方撤銷社會勞動處分，提聲明異議部分，高院審理中。 高院表示，台南地檢署已就翁茂鍾等人不實社會勞動案提起公訴，移審由台南地方法院調查釐清，台南地院並定於9月7日宣判，釐清他涉不實社會勞動的時數，及可折抵的刑期日數，高院就可以對聲明異議案進行裁判。 易服社勞勾串員警造假 富商翁茂鍾認罪獲50萬保釋但限制居住 涉逼部屬炒遠百股價 勞金局前組長游迺文500萬交保 #社會勞動 #高院 #翁茂鍾 #聲明異議 #撤銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前新北市議員張晉婷被控賄選 大逆轉無罪確定 11:172021/08/24 社會 拜登擬撤銷川普時代移民政策 美最高法院駁回 17:062021/08/25 國際 公務員遭爆領到3萬生活補貼 勞動部回應了 13:322021/08/25 生活 中藥商調劑權行賄案纏訟14年 前立委邱垂貞更五審判決3年10月 10:452021/08/24 社會 社會勞動人協助南市淨灘 2.5個月清出1.2噸廢棄物 12:322021/08/24 寶島 花330萬買「寶寶幣」幣斗內直播主 反悔提告要不回 14:062021/08/24 社會 金門人嗆沒選舉就不來 真現實 04:102021/08/24 政治要聞 富商翁茂鍾假造社福勞動認罪50萬交保 南檢提抗告 11:272021/08/25 社會 服社勞造假認罪 翁茂鍾50萬交保 04:102021/08/25 社會新聞 百貨女廁內閒晃嚇壞女客 男保全遭開除提告求償遭打臉 08:242021/08/24 社會 派遣工殺雇主裝麻布袋棄屍 無罪大逆轉改判15年 11:082021/08/25 社會 社會熱門新聞 蘆洲男打高端隔天倒臥浴室猝死 相驗結果出爐 - 社會 陸姓作家打高端猝死相驗出爐 高大成推測死因與1習慣有關 - 社會 女大生醉後3P一晚戰6次 男同學偷拍流出一句：「小母X」慘了 - 社會 軍方祭大刀 陸軍副司令兒酒後辱警記兩大過汰除 - 社會 非洲豬瘟病毒流竄彰化 南彰店家豬肉鹹蛋蝦子香腸全中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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