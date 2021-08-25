謝佳見親赴印刷廠盯寫真書進度。（藝和創藝提供）

謝佳見為寫真書簽名。（藝和創藝提供）

即將推出第二本個人寫真書《臨界之地》的謝佳見，日前特地前往印刷廠幫寫真書簽名，也順便看看印刷進度。為了這本寫真書，謝佳見親力親為，從去年開始醞釀、發想整個企畫，前期的拍攝風格與整體造型概念，以及到後期寫真書的美編排版，完全親自參與每個步驟，連至最後的印刷也都堅持要到印刷廠，來看最後的印刷成果。他笑說：「這本書就像是我的孩子一樣，從企劃開始到整個過程，都充滿了我的心血，希望大家能多多支持！」

追求完美的他，從校對樣本開始，仔細地跟編輯討論，此外也去觀看實際印刷過程，與印刷廠師傅請教如何檢視照片呈現的色彩與細節，讓出版社大讚根本比編輯還專業了！親民的態度更讓印刷廠員工直接被圈粉，說自己非常幸運，意外得到跟明星一起工作的體驗。謝佳見也在印刷廠直接簽名，推出限量簽名版寫真書，希望能回饋喜愛他的粉絲。

為了這次的寫真書，謝佳見找來多家品牌相挺，提供多達十樣的限量贈品禮包，包括：膠原蛋白飲、香水、保養品、指甲油、造型噴霧、手膜、炸雞、香水吊卡、雞精、訂製口罩，不僅象徵著期盼寫真書十全十美之外，贈品禮包總價值亦超過3000元台幣，他笑說：「我的寫真書也搭上振興五倍券的風潮，贈品回饋５倍價值！」，亦表示：「這些都是我平時都有在使用的產品，希望也能分享給大家。」常被說是最寵粉的謝佳見，甚至親手包裝贈品，希望收到的讀者都能感受到他滿滿的心意。謝佳見《臨界之地》寫真書將於8月27日開放預購，9月3日各大通路上市。