1名外送員日前在等待店家做餐點時，不斷遭到顧客催促，他向顧客解釋店家訂單多、做餐較久，對方則說「X的去催阿，還要多久」，對方最後甚至說「你知道我是誰嗎？我告訴你，我認識王金平」，讓他傻眼PO出對話；其他網友則在留言處瘋狂標註王金平的粉專「台灣公道伯，王金平」說「出來認親喔」、「你的朋友怎麼這樣」。

該名外送員在臉書社團「外送師ㄟ543」發文表示，他日前接到1名居住在北市大安區民眾的訂單，但對方不斷在外送平台中用訊息催促他，他回覆對方「店家說還沒做好」，對方則嗆「X的去催阿，還要多久」，他則再度試圖減緩焦慮情緒說「店家說再等等，說今天餐比較多」。

外送員遭顧客說「你知道我是誰嗎？我告訴你，我認識王金平」，讓他傻眼PO文；其他網友則在留言處瘋狂標註王金平的粉專。（翻攝自臉書社團「外送師ㄟ543」）

該外送員說，他一再講是店家忙碌，導致餐點較晚送達，對方仍不聽解釋，對方甚至嗆說「我X媽已經快來不及了！你知道我是誰嗎？我告訴你，我認識王金平」，他最後說「好的，了解」，對方仍不減火氣地說「好你X，小心我叫立委來」；他最後PO文說「還說認識王金平，叫他來要幹嘛？他會幫你送餐嗎，有沒有人可以tag王金平請他告訴大安的陳先生不要亂發脾氣，謝謝」。

其他網友則留言說，「我也認識王金平啊，只是他不認識我而已」、「跟派單回覆吧!這種威脅的語氣，直接拉黑名單了」、「太沒禮貌了吧」、「奧客無極限」；也有不少人在留言處標註王金平的臉書粉專「台灣公道伯王金平」說「他最公道了評評理阿」、「出來認親戚喔」。