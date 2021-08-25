射箭好手「湯包」湯智鈞。（鄭任南攝）

射箭好手「湯包」湯智鈞。（富邦悍將提供）

射箭好手「湯包」湯智鈞。（富邦悍將提供）

射箭好手「湯包」湯智鈞（中）擔任開球嘉賓，由張進德擔任捕手。（富邦悍將提供）

富邦悍將25日邀請東京奧運奪下射箭男團銀牌的「湯包」湯智鈞開球，他一開始作勢拉弓還嚇到擔任開球捕手的張進德，「其實我是要把幸運射給他這樣，會選擇7號也是希望能把幸運帶給大家。」

年僅20歲的湯智鈞首度出征奧運就替台灣射下一面男團銀牌，個人賽部分更是擊敗韓國強敵，雖然最終僅以第4名作收，但好表現加上可愛外表也擄獲一堆粉絲，外號「湯包」的他也在這次奧運後被封為「國民小點心」。

今天湯智鈞首度站上棒球場擔任開球嘉賓，成功將球投進捕手張進德手套中，而在開球前他還先拿起弓，作勢要射箭，也下了張進德一跳。

湯智鈞說：「自己是要把幸運射給他，雖然只是比一下姿勢，但也能讓大家更了解射箭。」他也解釋自己選擇7號的原因，「7就是Lucky 7，我認為運氣也算是種實力，希望能把幸運帶給大家，加上我在加射時都是拿7號箭，算是我的幸運物。」

不過為了今天的開球，湯智鈞緊張到前一晚沒睡好，他笑著說：「開球跟比奧運都一樣緊張，因為都是第一次，昨晚沒睡好腦中一片空白，所以剛剛有點詞窮。原本以為會挖地瓜，結果出乎意料之外的好。」

湯智鈞認為射箭跟投手投球很像，每一場比賽都是重新開始，就像投手投出每一球都是重新來過一樣，他還透露自己最欣賞「台灣巨砲」陳金鋒，「因為他就像是台灣棒球的領袖。」

接下來湯智鈞將備戰10月的全運會，及接下來的亞運選拔，接下來就是在2022年杭州亞運及2024年巴黎奧運再創佳績。