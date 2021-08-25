NSO國家交響樂團新任藝術顧問準・馬寇爾（Jun Märkl），已於今年8月1日上任，國家表演藝術中心董事會於25日下午經全體董事一致同意通過馬寇爾自2022年1月起改任音樂總監。

馬寇爾可說是現在國際樂團爭相邀請的指揮家，他自己也曾說過，「不知為什麼，過了60歲，星運大開，突然有很多樂團工作找上門。」

馬寇爾在今年8月就任國家交響樂團藝術顧問，現在手上還有荷蘭海牙愛樂首席客席指揮、美國奧勒岡交響樂團首席客席指揮，明年1月擔任國家交響樂團音樂總監。

此外，原本他在今年1月擔任馬來西亞愛樂樂團音樂總監，但由於樂團受疫情衝擊，今年7月宣布團員明年全數不續聘，馬寇爾在該樂團的角色也尚未明朗。

國表藝中心董事長朱宗慶表示：「準先生對台灣藝術環境有高度的期待，也十分熱愛台灣文化，而團員和觀眾也非常喜愛他。一開始到現在，準先生擔任NSO音樂總監始終是遴選委員會的全體共識，經過我們持續積極邀約，因疫情影響致國際局勢改變，準先生願意調整他的國際行程來給臺灣，樂意接受音樂總監的邀約。因此，今天向董事會提出並通過自明年起改聘準先生為NSO音樂總監，任期自明年1月至2025年7月。」

NSO原於音樂總監遴選過程中，推薦、遴選委員會均全體一致共識，期望邀請這位指揮大師準・馬寇爾擔任音樂總監一職，惟大師國際邀約與行程滿檔因素，遂改以藝術顧問一職先行聘任。

近期馬寇爾與NSO攜手完成合作的音樂會包括：2020年10月31日《迴聲華格納》、11月6日《德奧巡禮》，以及今年3月18日《春之祭》和3月26、28日《黃俊文與NSO》，每場演出均受到國內樂迷與團員的如潮佳評。