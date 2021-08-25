雲林縣台西鄉公所自籌經費，補助全鄉安裝住宅火災警報器。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

為降低火災發生率，雲林縣政府積極推動住宅防火對策，台西鄉公所有感居家防火安全的重要性，自籌經費購置2500個住警器（住宅火災警報器），1次補足鄉內尚未安裝住警器的缺額，讓全鄉住戶居家安全多1分保障。台西鄉也是繼林內鄉、四湖鄉之後，雲林縣第3個達成全面安裝住警器的鄉鎮。

台西鄉公所捐贈住警器儀式，25日在台西消防分隊前廣場舉行，由雲林縣消防局副局長蕭哲明代表接受，台西鄉長林芬瑩呼籲凡是未曾領取住警器且符合相關資格的台西鄉民，均可至台西消防分隊免費領取1個住警器。

蕭哲明表示，自2019年以來，雲林縣內已有30起住警器示警案件，成功挽救了30個家庭免遭祝融之災，住警器能在火災發生初期，藉由偵測煙霧發出語音警報，有效提醒住戶提早警覺避難求生，建議民眾除了安裝政府補助的住警器外，也能自行購置更多住警器安裝於家中各居室，全面守護居家安全。

消防人員指出，凡居住在5層以下建築的公寓及透天厝，且未曾向消防隊申請住警器者，經審核通過後，即可領取住警器自行安裝，安裝過程相當簡單，每戶以免費補助1個為原則，詳情可至雲林縣消防局網站查詢，或利用線上方式申請。