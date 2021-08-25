外傳內閣將於9月1日改組，桃園市長鄭文燦將出任行政院長，屏東縣長潘孟安出任內政部長、基隆市長林右昌出任交通部長，前立法院長蘇嘉全執掌海基會。但被點名的地方首長都出面否認。總統蔡英文也表示，「我明確地告訴大家，內閣沒有要改組。」被問到總統為何斬釘截鐵地否認？民進黨台北市議員王世堅表示，總統應是認為不需要在此時此刻對內閣有任何的揣測，有這樣的聲音出來，反而會阻礙行政團隊施政的力道。

王世堅25日在《新聞大白話》節目中表示，這個名單若是以現任縣市長為主體，還4、5位以上，他簡單稱呼就叫「自殺突擊隊」，那是不可能的事，因現任縣市首長的任務就是把它的縣政市政做好，做到最好做到最後一分鐘。除非縣市首長任內有非常卓越的政績。況且現在內閣改組、任免閣揆的決定權就是總統的職權及責任，是毋庸置疑的。

王世堅坦言，他參政這麼久，只有推薦一次。去年他高度推薦認為，如果前副總統陳建仁來當閣揆，因他有感於陳建仁有那個高度，有聖光、道德感和使命感也很重，而且他是非常謙虛的一個人，王世堅說他也是用這個來有別於現任閣揆的傲慢，但是他那時的推薦也是有點逾越，他講了之後，人家馬上消音了，他則從此不再對此發表意見。

主持人問到總統斬釘截鐵地否認，意思是？王世堅表示，總統應認為不需要在此時此刻對內閣有任何的揣測，既然信任閣揆和這些閣員，就應放手讓他們去做，因此有這樣的聲音出來，反而會阻礙行政團隊施政的力道。

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