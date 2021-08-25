高雄前鎮區草衙一路及衙東街口發生路面破洞事件，高市府工務局25日接獲報案後，立即派員前往現場巡檢勘查並保持警戒，經查，掏空處下方水流湍急，研判是自來水管漏水所導致，並通報會同自來水公司澄清湖廠人員查驗後，確認為自來水管漏水。

工務局養工處補充，自來水公司已於現場緊急處置，以避免掏空地段持續擴大，也指派專人交維並持續警戒，隨後自來水公司調派機具、人力，預計25日晚間完成搶修，養工處也將持續與自來水公司保持聯繫，以維護用路人安全。