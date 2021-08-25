大陸新疆女神迪麗熱巴最新作品《你是我的榮耀》收視開紅盤，電視劇播出結局後仍讓觀眾意猶未盡，近日更有網友挖出她10歲時還在「新疆歌舞團」的畫面；迪麗熱巴從小美到大的仙女顏值獲認證外，她穿著兩截式舞衣扭腰擺臀的模樣，看著鏡頭就像在放電，讓眾人再度淪陷。

迪麗熱巴是出了名的維吾爾族美女，畢業於新疆藝術學院和上海戲劇學院，科班出身的她，2013年踏入演藝圈後戲約不斷，也憑著一部部作品證明自己，不是空有美貌的花瓶；日前她和男神楊洋主演的電視劇《你是我的榮耀》，才剛播出精彩大結局，觀眾都被熱巴越來越進步的演技驚豔。

迪麗熱巴2002年還在新疆歌舞團時期，熱舞的影片被網友挖出，仙女顏值再度震撼眾人。(圖/ 摘自微博)

今（25）日微博瘋傳一段迪麗熱巴10歲左右的熱舞影片，有網友找到她2002年在新疆歌舞團時期的畫面，電視中有幾名穿著中東風格的性感舞衣，在戶外隨著音樂扭腰擺臀；仔細一看才發現，站中間的正是迪麗熱巴，她突然抬頭看向鏡頭時，雙眼炯炯有神，略顯青澀但仍像仙女般的美貌，讓人目光不自覺緊盯捨不得離開。

短短幾秒的畫面就又讓網友被美暈，一一在底下熱情讚嘆，「從小美到大還多才多藝，熱巴就是大人口中別人家的小孩吧」、「10歲時顏值就這麼逆天了，太要命」、「印象中不是10歲，但就是8、9、10、11、12歲那左右，反正小時候就是美得不像話」、「天然美女認證，和現在幾乎沒什麼變啊」。