針對民進黨指稱公投議題是主席選舉的鬥爭工具，中國國民黨今(25)日表示，公投是憲法賦予人民的權利，但民進黨執政後弱化人民的公投權，現在甚至連宣達公投理念都可以政治操作，扭曲事實，污衊展現人民意志的公投，民進黨的民主素養沒有因為執政後而「進步」，反而不斷「退步」！

國民黨強調，民進黨不斷混淆視聽，國民黨反萊豬並未反美豬，國民黨堅持維護人民食安，進口豬肉的萊劑應該零檢出，但民進黨為了政治企圖，刻意將萊豬與美豬畫上等號，製造矛盾、混淆視聽。民進黨政府可以不顧人民食的安全，執意進口含萊劑的豬肉，但不能阻止人民以公民投票的力量來反撲！

國民黨並指出，疫情逐漸趨緩之下，指揮中心已放寬戶外300人活動，何來會成為破口？民進黨不要以防疫之名故意阻擋公投宣傳。各項公投議題的宣揚活動都會在相關防疫規定下進行，目前的四項公投議題皆攸關人民生活、生存、生命的基本權利，適度且適當地進行公民討論絕對有其必要性，民進黨不需要急著阻擾或阻礙，這只會凸顯其對政策無法獲得人民信任的憂慮。

國民黨表示，民進黨害怕公投結果展現出的人民意志，因此不斷用疫情來阻擾公投理念的宣達，其居心只想遏止人民用公投力量否決民進黨政府的錯誤決策。若指揮中心認為活動有違反防疫規定，可以依法辦理，但民進黨不應以錯誤資訊誤導在野黨依循現行防疫指引所舉辦的活動，更不可以套用有色眼鏡，以不同標準處理。