陸姓作家25日遺體相驗，檢方預計26日解剖釐清確切死因。(呂筱蟬攝)

馬來西亞籍陸姓作家23日接種高端疫苗、24日猝死，今（25日）下午在中壢殯儀館相驗，桃園地檢署表示，死者外觀初步沒有異樣，也排除外力介入，將於明（26日）上午解剖釐清確切死因。而法醫高大成則推測，陸男因寫作恐有長期熬夜習慣，平時對身體沒有太大影響，但注射疫苗後，因為免疫力拉高，體內「嗜伊紅性白血球」大量增加，身體承受不了壓力因而猝死。

中央流行疫情指揮官陳時中曾在疫情記者會上指出，初判陸姓作家死因為心肌梗塞；桃園地檢署檢察官今（25日）下午偕同法醫與家屬在中壢殯儀館相驗。檢方表示，死者外觀初步沒有異樣，也排除外力介入等，因家屬曾說陸姓作家有高血壓病史，為求謹慎，究竟死因是疾病導致或是與接種疫苗有關，仍待遺體解剖後才能進一步釐清。

據ETtoday新聞雲報導，法醫高大成表示，許多人認為打疫苗是小事情，但其實疫苗注射對身體的影響不容小覷，高大成推測「陸姓作家有可能因為寫作過往常熬夜，導致身體承受不了壓力猝死！」。

高大成更提醒，長期洗腎病患、有心肌梗塞、高血糖、高血壓等病史的人，都需要特別小心，「打疫苗前一周一定要調整作息、控制好血壓血糖，打了比較不會出問題」。

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