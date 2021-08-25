金曲歌王李玖哲（左）擔任炎亞綸主持的《Be the ONE：A級戰場》首集嘉賓。（火星多媒體有限公司提供）

19歲劉凱杰是「國民姊夫」AKIRA經紀公司放浪一族的台灣舞蹈培訓團體「MAGMA」成員之一。（火星多媒體有限公司提供）

19歲張凱翔被大讚像K-POP男團。（火星多媒體有限公司提供）

吳信翰透露自己之前是圍棋老師。（火星多媒體有限公司提供）

東森實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》首集邀孫協志和李玖哲擔任嘉賓「Carry 夥伴」。李玖哲日前在第32屆金曲獎展現超強唱功，他親自在節目中指點玩家歌唱技巧，提醒大家現在男團成員歌聲也會被觀眾嚴格檢驗，不像過去有顏值、會跳舞即可，主持人炎亞綸笑喊：「疑，你這是在說誰？」他趕緊回：「不在這裡啦！」

節目中，30位男孩展露個人態度和風格，秉持著「Open Possible能所不能」精神，帶著超強自信上台，首集一次曝光多位身上自帶亮點的玩家，有長相神似韓星車銀優的「三高」玩家林品安，他私下工作是急診醫師，參賽原因是「每個男生都有一個男團夢」，令評審感嘆老天爺不公平，竟有人擁有高顏值、高智商，又擅長樂器。

這次令人矚目的是，19歲劉凱杰則自我介紹時透露是「國民姊夫」AKIRA經紀公司放浪一族的台灣舞蹈培訓團體「MAGMA」成員之一，果然成功在〈TURN UP〉副歌展現優越舞技，孫協志表示：「你在我這邊差點就要拿到今日最高分。」李玖哲則誇他：「有潛力變成一個很棒的藝人。」

還有一位19歲張凱翔被大讚像K-POP男團，而27歲吳信翰的「圍棋表演」則獨樹一格將下棋動作設計進舞蹈，當他透露自己之前是圍棋老師時，讓大家都忍不住驚呼。

為了讓玩家在這場遊戲中接受各方面的磨練，除了舞蹈、歌唱專業老師，節目更用心邀來媒體人、製作人等擔任評審，期盼能創造出新一代的全方位天團。《Be the ONE：A級戰場》28日起，每周六22點、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播，24點於台灣大哥大myVideo上架；每周日22點東森綜合台3播出。