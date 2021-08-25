為弘揚和傳承中華優秀傳統文化，增進福州和臺灣地區青少年學生的友情和親情，由福州市政協、福州海峽兩岸交流協會主辦，共青團福州市委、福州市教育局、福州市臺盟、臺灣新北市藝術教育深耕協會、臺灣南投縣投緣畫會等榕臺兩地民間協會等單位協辦、福建金名堂文化承辦的第九屆海青節暨第八屆榕臺中小學生書畫交流展，近日在福州市省少兒圖書館精彩開幕。在許多家長和孩子的要求下，主辦方特意將線下展覽的時間延長。

在活動相關的合作方的努力下，此次兩岸中小學生參賽的書畫作品超過一萬件，尤其是臺灣徵集來的作品範圍和總量都要大於往屆。徵集的經專家評選出獲獎作品369幅，其中臺灣獲獎作品130幅，包含臺北、新北、南投、嘉義等10個臺灣縣市中小學生的佳作。

這個辦了7屆的兩岸間少年兒童的書畫，已經越來越呈現出其跨地區、跨學段、公益性、參與認同度高的大型文化交流活動的特點；其活動形式也越來越豐富，作品水準也是最高的一屆。

第八屆活動至今已歷時3個月，吸引了眾多中小學校超萬名青少年參與其中。至8月6日 展覽在福州市省少兒圖書館開幕以來，短短一周，即使因疫情原因控制時段流量，也還是吸引來眾多師生前來觀摩學習。據現場工作人員介紹，來觀展的孩子和家長大大超出了館裏的預期，有幾天還應觀展者的要求，特別延長了閉館的時間。來自福建芝麻街童畫國際藝美中心的老師們還主動組織學生前來觀展，為孩子們講解一首詩、品鑒一幅字、賞析一幅畫，一起感受筆墨背後中華傳統文化蘊藏的巨大魅力。