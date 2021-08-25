台灣傳出有望在8月底至9月初提前拿到BNT疫苗，「路透社」25日報導，這批超過百萬劑疫苗原本是要送往中國大陸，但由於BNT疫苗至今仍未獲得大陸當局的緊急使用授權（EUA），因此這批遭到「棄單」的疫苗才有機會提供給台灣。

消息人士告訴「路透社」，製造商原本計畫將這批BNT疫苗送往中國大陸，但北京當局遲遲不願給予該疫苗緊急使用授權，讓上海復星放棄了對這批疫苗的進口計畫，因此廠商決定先將疫苗交付其他買家。另外還有2名消息人士確認疫苗預計於下週送達，但拒絕透露時程表有所變動的原因。

目前還不清楚原本要送往中國大陸的BNT疫苗總共有多少劑。不過消息人士表示，除了台灣之外，還有包括歐洲國家在內的數個買家，將在大陸的「棄單」中獲益，但他拒絕透露是哪些國家。

「路透社」指出，這批BNT疫苗雖然是在德國生產，但由於原本打算送往中國大陸，因此疫苗的標籤將以簡體中文呈現，且會有大中華區總代理「復必泰」字樣。不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已表示，防疫是目前台灣的最主要考量，因此最重要的是疫苗內容物是否安全有效。

BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Sahin）4月曾表示，預計BNT疫苗6月就能拿到中國大陸的緊急使用授權，沒想到至今仍遲遲未通過審查。不過該疫苗已在香港和澳門獲得緊急使用授權。