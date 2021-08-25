親情海峽·彩虹書畫第八屆榕臺中小學生書畫交流展拓展線上展示空間，由福州市政協、福州海峽兩岸交流協會主辦，共青團福州市委、福州市教育局、福州市臺盟、臺灣新北市藝術教育深耕協會、臺灣南投縣投緣畫會等榕臺兩地民間協會協辦、福建金名堂文化承辦的第九屆海青節暨第八屆榕臺中小學生書畫交流展，近日除了在福州市省少兒圖書館精彩開幕外，更應海內外家長和孩子的需求，並與知名媒體合作在網上開啟了“書畫交流展專頁”，得益於現在科技發展以及手機的普及，已成為了本次活動的新亮點，在相關的瀏覽量及點擊率也屢屢創下新高。

據悉， 榕臺中小學生書畫交流，實際上也為海峽兩岸青少年，甚至是國際上華人華僑子女們送去寶貴的精神食糧。本次主辦單位也將來自世界各地、書畫名家、業內人士發來的祝賀短視頻、往屆視頻、本屆評選精彩回放視視頻、獲獎作品和精彩圖文在本次的專頁上一一呈現，讓更多的人增加對於本活動的瞭解。

活動主辦方介紹說，專題一上線就得到許多家長和孩子的關注，短短兩天，專題頁面流覽量就突破2.3萬。從此次兩岸孩子參賽獲獎的畫作中可以發現，兩岸青少年兒童喜歡走進生活、走進自然，用心觀察生活的美好、社會的變化。夜空、夜市、海洋、少數民族習俗、抗疫、豐收、山水、友愛、宇宙、兩岸文化活動等元素都成為他們書畫中的主題。一幅幅書畫作品，把“親情海峽 ·彩虹之夢”展露無遺……

透過線上的交流和評論，我們也欣喜的看到許多孩子自覺自主地走進中華傳統文化，中華文化的瑰寶已經在他們幼小的心靈中生根發芽。