一名在民營銀行擔任客服的網友抱怨，由於工作環境壓力太大，家人建議他轉職公股銀行、郵局或公務員等相對穩定的工作，因此他好奇詢問，大家對於銀行、郵局、公務員的工作有什麼看法或建議？有內行網友分析考試難易度、薪資福利、升遷發展性及工作壓力，結論是公股銀行薪資完勝高普考。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，目前任職於民營銀行客服中心，資歷只有兩年多，雖然客服的工作內容看似簡單，但要承受包括主管及顧客的高壓，因此薪水有三分之一都朝著醫生的口袋飛奔而去，家人建議他離職，轉向公股銀行、郵局或公務員。

原PO坦承，雖然他是金融系畢業，但金融知識也普普，說不上專業， 因此想詢問公股銀行、郵局、公務員，大家會怎麼選擇？想聽聽大家的寶貴建議，貼文一出引起熱烈討論。

有在國營企業任職的網友分析，論考試難易度，高考＞普考＞公股銀＝郵局；論薪資福利，公股銀＞高考＞普考＝郵局；論升遷發展性，公股銀＞高考＞普考＝郵局；論工作壓力，公股銀＝高考＞普考＞郵局，得出的結論是，郵局CP值很高，而且通常高普考跟郵局比公股銀行的工作更有機會待到退休，不過如果抗壓性夠的話，公股銀是很不錯的選擇，因為薪資完勝高普考。